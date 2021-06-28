Саранск, 28 июня, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Мордовия организовала акцию по оказанию гуманитарной помощи Крыму, где несколько районов пострадали от наводнения, нарушена инфраструктура, появились перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Пресс-служба правительства Мордовии

Республика направила в Крым более 20 тыс. литров питьевой воды, которая будет использоваться в социальных учреждениях — больницах, детских садах и детских оздоровительных лагерях. В случае необходимости Мордовия готова организовать отправку другой гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 июня на Крым обрушились сильные ливни, приведшие к наводнению. Сильнее других муниципалитетов пострадали Керчь и Ялта.

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры в пострадавших районах.