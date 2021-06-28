Оренбург, , 11:21 — REGNUM В Оренбургской области пост вице-губернатора по экономической политике перестал быть вакантным 28 июня. На должность назначен 27-летний Игнат Петухов. Он стал самым молодым вице-губернатором в регионе.

До назначения в правительство Игнат Петухов возглавлял АО «Корпорация развития Оренбургской области». Стоит отметить, он является, как и губернатор, уроженцем Свердловской области и приехал в Оренбуржье по приглашению Дениса Паслера.

Глава области подчеркнул, что Петухов наработал большой опыт. Главными задачами на посту вице-губернатору чиновнику поставлены такие, как развитие особой экономической зоны «Оренбуржье», работа с проблемными предприятиями региона и вывод их из кризиса, восстановление экономики после пандемийного 2020 года, развитие экономического потенциала каждой территории региона.

«Целью работы всего экономического блока правительства должно стать создание условий, как для развития действующих предприятий, так и для открытия новых. Постоянное создание новых рабочих мест в экономике области должно стать основой развития экономики области на ближайшее десятилетие», — сказал Паслер.

В свою очередь новый вице-губернатор отметил, что необходимо изменить ситуацию, которая есть сейчас, когда люди уезжают на заработки в другие регионы: «Обладая колоссальными природными богатствами, кадровым потенциалом, Оренбургская область должна стать регионом, в котором стремятся жить и работать люди со всей страны. Территорией с высоким уровнем качества жизни, где бизнес чувствует себя комфортно, где выгодно открывать новые производства и работать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике оказалась вакантной в апреле 2021 года, когда Наталья Левинсон ушла в отставку.

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