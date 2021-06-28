Тбилиси, , 11:20 — REGNUM В Грузию вернулось последнее подразделение из грузинского воинского контингента, находящегося в Афганистане. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

Сообщается, что в Тбилиси прибыли военнослужащие 32-го батальона третьей пехотной бригады. Они в Афганистане находились под командованием США в рамках миротворческой акции НАТО «Решительная поддержка».

По данным пресс-службы, прибывших встречали заместитель командующего Силами обороны Грузии, начальник генерального штаба, бригадный генерал Джони Татунашвили и другие представители грузинской армии.

Стоит отметить, что военный контингент Грузии в Афганистане доходил до 850 человек. Это был самый крупный иностранный контингент в Афганистане среди стран, которые не состоят в НАТО.

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