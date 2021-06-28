Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Сегодня, 28 июня, в полночь истекает срок, когда премьер-министр Швеции Стефан Лёвен должен объявить о проведении в стране внеочередных парламентских выборов, чего не было с 1958 года, либо подать в отставку. Однако от «Социал-демократов» никаких новостей по данному вопросу до сих пор не поступило. Как заявила политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн утром 28 июня, причина такого молчания может заключаться во внутрипартийных разногласиях.

Если Лёвен подаст в отставку, кандидатура нового премьер-министра Швеции будет предложена тальманом (спикер Риксдага) после переговоров с лидерами парламентских партий и затем утверждена большинством голосов в Риксдаге. Лёвен также может объявить о проведении внеочередных выборов, оставшись во главе переходного правительства с очень узкими полномочиями.

Однако, как отмечает Марморштейн, мнения «Социал-демократов» по данному вопросу разделились: в партии нет уверенности, какой из двух вариантов более выгодный.

«В рядах Социал-демократов разделились мнения о том, что является лучшей альтернативой — то есть переговоры с тальманом или проведение внеочередных выборов», — отметила Марморштейн.