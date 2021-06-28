Саранск, 28 июня, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с выпускниками школ, будущими абитуриентами, которые набрали 99 и 100 балов при сдаче ЕГЭ (Единого государственного экзамена). Он поздравил бывших школьников с высокими достижениями в учебе.

Пресс-служба правительства Мордовии

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«Я бы хотел сказать большое спасибо вашим родителям и учителям, которые вырастили таких умных, талантливых и трудолюбивых детей», — сказал Здунов и выразил надежду, что своим детям ребята передадут те важные качества, которые вложили в них родители.

Некоторые выпускники рассказали руководителю республики о планах поступления в ведущие вузы страны. Врио главы Мордовии отметил, что республика заинтересована в подготовке высоко профессиональных кадров и ждет молодых специалистов.

«Для региона поставлена задача — сделать все, чтобы по окончании вуза вам захотелось вернуться в родную республику. Мы ждем вас здесь с приобретенными новыми знаниями и умениями», — заключил Здунов и пожелал выпускникам успехов в дальнейшей учебе и удачи на жизненном пути.

Как сообщало ИА REGNUM, школьные выпускные в Мордовии проводятся с соблюдением рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора. Так, большинство мероприятий проходит на открытом воздухе, в случае, если торжество состоится в закрытом помещении, разрешается присутствие не более 50% граждан от числа посадочных мест.