Пермь, , 11:03 — REGNUM В администрации Перми принято новое кадровое решение. На должность замглавы города по вопросам благоустройства назначен Дмитрий Галиханов, сообщает пресс-служба мэрии.

К своим обязанностям чиновник приступит с 1 июля. До назначения в мэрию Галиханов являлся директором МКУ «Благоустройство Дзержинского района».

Градоначальник Алексей Дёмкин, комментируя кадровое решение, дал высокую оценку деятельности Дмитрия Галиханова в Дзержинском районе города. «Дзержинский район, МКУ «Благоустройство» которого он ранее возглавлял, считается одним из самых ухоженных и комфортных в Перми. Район стабильно получает высокие оценки городской административно-технической инспекции. Задача нового замглавы городской администрации — распространить эту положительную практику на весь город, имея в приоритете подготовку Перми к 300-летнему юбилею», — сказал глава муниципалитета.

Добавим, Дёмкин продолжает формировать свою команду управленцев городом. Напомним, в конце 2020 года Дмитрий Самойлов досрочно сложил полномочия главы Перми, исполнять обязанности градоначальника стал Демкин. В марте 2021 года он стал мэром.

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