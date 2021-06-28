Белград, , 11:07 — REGNUM Виновники агрессии НАТО против Югославии в 1999 году до сих пор не понесли никакой ответственности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 28 июня в интервью сербской газете Kurir.

Она подчеркнула, что людям, которые знают историю, следует помнить о событиях 1999 года и не допускать их забвения. Агрессия НАТО сопровождалась многочисленными жертвами, гибелью безвинных людей, детей.

«Никакой ответственности за это никто так и не понес. Прискорбно, что лишь изредка слышатся выражения сожаления некоторых западных политиков», — отметила Захарова.

Напомним, агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия продолжалась 78 дней, предлогом послужило «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». При бомбардировках, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ещё примерно 10 тыс. получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также назвала полным провалом западный проект «Косово», в который были вложены огромные деньги.

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