Рыбинск, Ярославская область, 28 июня, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в период аномальной жары сломался один из холодильников в городском морге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Территория морга в Рыбинске

26 июня тревогу забили родственники одного из умерших

«Ситуация, которая происходит, из ряда вон выходящая. У нас умер родственник, соответственно, он находится в морге. Огромные очереди на вскрытие. Но что больше всего поразило… Агент сегодня спокойно сказал, что в морге не работают холодильники, руководство решало вопрос, но сделать это не удалось и в выходные этим заниматься никто не будет. И еще сказал, что «если не удастся сохранить тело — вам выдадут деньги». Как так?! Неужели ничего человеческого уже не осталось?», — написали пострадавшие в группе «Подслушано в Рыбинске».

Корреспондент ИА REGNUM 27 июня побывал на территории Рыбинской городской больницы №1, где расположен городской морг. Несмотря на то, что в выходной день попасть в здание морга нельзя, корреспондент пообщался с сотрудницей «Муниципальных ритуальных услуг», которая подтвердила, что действительно холодильники в патологоанатомическом отделении не работают.

«Да, сейчас не работают холодильники, но выходные закончатся и починят их», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудница ритуальные услуг.

28 июня информацию подтвердили и в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

«Одна из 3 камер холодильного оборудования вышла из строя в пятницу вечером из-за поломки детали. Заказали деталь в Москве, сегодня должна быть доставлена и оборудование запущено. На время поломки большая часть тел была транспортирована в частные морги», — рассказали в пресс-службе депздрава.

Сейчас власти заняты решением проблемы.