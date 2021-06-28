Стокгольм, , 11:35 — REGNUM Сегодня, 28 июня, не позднее 23:59 (GMT+2) премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, которому ранее был объявлен вотум недоверия, должен принять решение о проведении внеочередных парламентских выборов. В противном случае он должен подать в отставку и вместе с другими партиями вступить в переговоры с тальманом (спикер Риксдага) в попытке сформировать новое правительство. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

На прошлой неделе шведские парламентские партии сделали ряд предложений для разрешения политического кризиса в стране. Так, например, лидер «Центристов» Анни Лёф объявила о том, что ее партия отказывается от требования установить рыночный механизм арендной платы жилья в новостройках.

Отмечается, что премьер-министр страны Лёвен не делал публичных заявлений с 24 июня. Представители «Социал-демократов» отказались от участия в популярной вечерней программе Agenda на телеканале SVT за сутки до истечения дедлайна.

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