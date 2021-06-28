В Костромской области от пациентов потребуют сертификаты о вакцинации
Кострома, 28 июня, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Костромской области с 5 июля 2021 года плановую медицинскую помощь начнут оказывать при наличии документов, подтверждающих вакцинацию. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Сергея Ситниковаопубликовано на сайте администрации региона.
Таким образом, при плановой госпитализации от костромичей потребуют сертификат о прохождении полного курса вакцинации или наличии первой прививки. Отметим, что об отказе принимать пациентов без прививок от COVID-19 в приказе не говорится. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, чёткие критерии получение плановой медпомощи будут прописаны в приказе департамента здравоохранения региона. Пока документ не опубликован и находится на стадии подготовки.
Ситуация с коронавирусом в Костромской области продолжает ухудшаться. За неделю с 14 по 20 июля в регионе COVID-19 диагностировали у 361 человека. В период с 21 по 27 июня число инфицированных увеличилось в 1,5 раза и составило 564 человека. По данным оперативного штаба на 28 июня, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 96 жителей области. В области продолжают разворачивать новые койки, их заполняемость остаётся высокой.