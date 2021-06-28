Кострома, 28 июня, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Костромской области с 5 июля 2021 года плановую медицинскую помощь начнут оказывать при наличии документов, подтверждающих вакцинацию. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Сергея Ситниковаопубликовано на сайте администрации региона.

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«Организовать начиная с 5 июля 2021 года оказание в областных учреждениях здравоохранения медицинской помощи в плановой форме при наличии у пациента документа, подтверждающего прохождение им вакцинации (полного курса вакцинации либо прививки первым компонентом) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, за исключением плановой госпитализации пациентов, имеющих заболевания, лечение которых не допускает длительной отсрочки (прерывания курса) лечения», — говорится в распоряжении.

Таким образом, при плановой госпитализации от костромичей потребуют сертификат о прохождении полного курса вакцинации или наличии первой прививки. Отметим, что об отказе принимать пациентов без прививок от COVID-19 в приказе не говорится. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, чёткие критерии получение плановой медпомощи будут прописаны в приказе департамента здравоохранения региона. Пока документ не опубликован и находится на стадии подготовки.

Ситуация с коронавирусом в Костромской области продолжает ухудшаться. За неделю с 14 по 20 июля в регионе COVID-19 диагностировали у 361 человека. В период с 21 по 27 июня число инфицированных увеличилось в 1,5 раза и составило 564 человека. По данным оперативного штаба на 28 июня, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 96 жителей области. В области продолжают разворачивать новые койки, их заполняемость остаётся высокой.