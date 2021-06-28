Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Вечером 27 июня в эфире телеканала SVT политический обозреватель Элизабет Марморштейн и ее коллега с радиостанции Sveriges Radio Томас Рамберг прокомментировали продолжающийся политический кризис в Швеции. По словам представителя SVT, в настоящее время политическая ситуация в стране «тупиковая».

»Это иллюстрация того, насколько ситуация тупиковая», — отметила Марморштейн, комментируя отказ лидера «Центристов» Анни Лёф сотрудничать с «левыми»

»Это действительно звучит очень тупиково», — согласился с ней Рамберг.

Однако он по-прежнему считает, что существует «маленько окно возможностей», если «Левые» согласятся проголосовать за бюджет, подготовленный «Социал-демократами», «Центристами» и «Зелеными» без формально оформленного правительственного сотрудничества.