Стокгольм, , 10:56 — REGNUM В случае отставки премьер-министра Швеции Стефана Лёвена в ходе переговоров между тальманом (спикер Риксдага) и лидерами парламентских партий кандидатура лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные») может оказаться альтернативой на пост главы кабинета министров. Для назначения Кристерссона премьер-министром требуются голоса «Центристов». На прошедших выходных (26 и 27 июня) «Умеренные» попытались наладить сотрудничество с партией, но получили отказ. Однако вечером 27 июня представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон в эфире телеканала SVT заявила, что по-прежнему рассчитывает на голоса «Центристов» для формирования правого правительства в Швеции.

«Я все еще надеюсь, что Анни Лёф (лидер «Центристов» — прим. ИА REGNUM) позволит сформировать правое правительство», — заявила Свантессон в программе Agenda.

В то же время Свантессон отказалась отвечать, предпочитает ли она проведение внеочередных парламентских выборов или проведение переговоров с тальманом.

Напомним, что сегодня, 28 июня, в полночь истекает недельный срок, в течение которого премьер-министр Швеции Стефан Лёвен (лидер «Социал-демократов») должен подать в отставку или назначить проведение внеочередных парламентских выборов в Швеции.

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