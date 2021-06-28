Иерусалим, , 10:55 — REGNUM Поставки топлива для единственной в секторе Газа электростанции разрешены Израилем. Об этом сообщает Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях, которое является подразделением министерства обороны.

Транспортировка топлива разрешена с 28 июня через КПП «Керем Шалом». В управлении пояснили, что такое решение принято из-за стабильной ситуации в области безопасности.

Обеспечение топливом электростанции в Газе финансирует Катар, сообщает израильская государственная радиостанция Kan.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая начал действовать режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, этому предшествовало очередное обострение конфликта.

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