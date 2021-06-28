Джакарта, , 10:51 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Индонезию учиться у Индии борьбе с коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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«Ограничение общественного движения и политика общественного здравоохранения работают эффективно. Индия смогла быстро контролировать передачу инфекций в начале мая», — говорится в сообщении ВОЗ.

ВОЗ сравнивает рост числа случаев заражения коронавирусом в Индонезии с Индией, где снова произошел всплеск заболеваемости COVID-19. Ситуация с коронавирусом в Индии усугубилась с появлением более заразного штамма «дельта». Доля людей, прошедших полную вакцинацию, по-прежнему составляет менее 3% от общей численности населения Индии.