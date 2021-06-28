Стокгольм, , 10:53 — REGNUM Вечером 27 июня студию шведского телеканала SVT посетила лидер «Центристов» Анни Лёф. В ходе своего выступления политик отметила, что ее партия не будет вести переговоры по бюджету с «Левыми» или сотрудничать с правительством, которое включает «Левых».

Отметим, что для того, чтобы удержаться у власти премьер-министру страны Стефану Лёвену необходимы голоса широкой коалиции, которая будет включать в себя обе партии.

«Это социалистическая партия, и в плане экономической политики мы думаем по-разному. И мы, скорее всего, две противоположности друг другу», — заявила Лёф.

«Если мы хотим иметь стабильные правительства и стабильное принятие бюджетов, которые проходят через Риксдаг, необходимо наладить более тесное сотрудничество. Я не стыжусь этого, и я выступаю за обширные решения в шведской политике с уклоном в центр политического спектра, где мы не определяем политику тем, что думают Шведские демократы или Левые», — добавила Лёф.