Сеул, , 10:49 — REGNUM Власти Южной Кореи планируют разработать собственную систему перехвата для защиты от артиллерийской и ракетной угрозы со стороны КНДР, 28 июня сообщает агентство Yonhap.

Комитет по продвижению оборонных проектов под председательством корейского министра обороны Сух Ук утвердил проект стоимостью 2,89 трлн вон ($2,56 млрд). Проект планируется завершить к 2035 году.

«Проект повысит наши возможности по противодействию артиллерии дальнего действия», — сообщили в управлении программы оборонных закупок. Отмечается, что система станет аналогом израильского «Железного купола».

Отметим, «Железный купол» — это тактическая система ПРО, защищающая от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета 4−70 км. Одна батарея ПРО защищает территорию площадью 150 кв. километров.