Стокгольм, , 11:14 — REGNUM 27 июня продюсеры популярной вечерней программы новостей Agenda на шведском телеканале SVT отправили приглашение представителям «Социал-демократов» принять участие в эфире и прокомментировать продолжающийся политический кризис в Швеции. Однако партия своих представителей для участия в передаче присылать отказалась. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В то же время в программе Agenda выступили такие гости, как лидер «Центристов» Анни Лёф, лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон, лидер «Либералов» Нямко Сабуни, представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Напомним, что сегодня, 28 июня, в полночь истекает недельный срок, в течение которого премьер-министр Швеции Стефан Лёвен (лидер «Социал-демократов») должен подать в отставку или назначить проведение внеочередных парламентских выборов в Швеции.

Отмечается, что члены партии отказали сразу нескольким СМИ в интервью.

«Без комментариев», — написал пресс-секретарь Лёвена Микаэль Линдстрём в текстовом сообщении газете Aftonbladet 27 июня.

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