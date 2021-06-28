Белград, , 10:50 — REGNUM Несмотря на то, что в Косово были вложены огромные ресурсы, этот западный проект провалился. Об этом 28 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербской газете Kurir.

«Что касается нынешнего положения в Косове, то это «черная дыра» Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения», — сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что т.н. «власти» Косово во главе с премьер-министром Альбином Курти являются, по ее мнению, сторонниками откровенного политического экстремизма.

«Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект «Косово» провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение — полный провал», — подчеркнула Захарова.

«Я помню, как десять лет назад по CNN крутили рекламу «Косово — страна возможностей». И сейчас Косово — не государство, и никаких «возможностей» нет. Наоборот, за этот период Косово превратилось в проблему Европейского континента», — добавила она.

Напомним, сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке зимой 2008 года. Против его признания выступают более 60 стран мира, включая Россию, Китай и пять стран — членов Евросоюза.