Стокгольм, , 10:47 — REGNUM По словам лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона, к проведению внеочередных выборов ему не привыкать. Об этом политик заявил 27 июня в эфире SVT, где его тажке спросили, какие требования выставит его партия, чтобы проголосовать за формирование правого правительства.

«В таком случае мы хотим знать, что будет делаться, как это будет делаться и когда это будет делаться… Мы хотим как можно большего влияния», — заявил Окессон.

Окессона спросили, что произойдет с вопросом о введении в Швеции рыночного механизма установления арендной платы жилья в новостройках, если к власти придет правительство, поддерживаемое «Шведскими демократами».

«Этот вопрос не находится на повестке дня, но мы выступаем против рыночной арендной платы. Если вопрос окажется на обсуждении, мы будем противодействовать этому», — ответил политик.

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