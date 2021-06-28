Иерусалим, , 11:24 — REGNUM С критикой внешней политики бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил глава МИД Израиля Яир Лапид на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла в Риме 27 июня, передают «Вести Израиль».

Лапид считает, что со стороны Нетаньяху было ошибкой фокусироваться на отношениях с Республиканской партией в ущерб Демократической. От этого «пострадал статус Израиля, но вместе мы это исправим», — заверил Лапид госсекретаря.

Министр подчеркнул, что США — главный и верный друг Израиля, отношения с Вашингтоном для Израиля — самые важные.

Лапид рассказал о недавних разговорах с лидерами обеих американских партий. Он заверил их, «что Израиль разделяет основные американские ценности — свободу, демократию и стремление к миру. В борьбе за эти идеалы мы нашли большого друга и партнера в лице госсекретаря Блинкена».