Стокгольм, , 10:46 — REGNUM 27 июня представитель «Левых» по вопросам экономической политики Улла Андерссон заявила, что ее партия готова отказаться от требования существенно повысить налоги в Швеции для налаживания диалога с «Центристами». Об этом она заявила в интервью государственной новостной службе ТТ.

«Сейчас наблюдается сложная парламентская ситуация. Теперь партиям нужно отложить в сторону старые разногласия», — отметила Андерссон.

Для того, чтобы Стефан Лёвен смог остаться на посту премьер-министра Швеции, для него важно, чтобы его правительство смогло получить одобрение принятия бюджета до конца этой осени. Для этого Лёвену нужны голоса как «Левых», так и «Центристов». Однако «Центристы» категорически выступают против сотрудничества с «Левыми».

»То есть вы готовы отказаться от требований о значительном повышении налогов?» — задал вопрос корреспондент ТТ

«В этой ситуации мы должны это сделать, а затем вернуться к этому вопросу после очередных парламентских выборов», — ответила Андерссон.

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