Чебоксары, 29 июня, 2021, 00:22 — ИА Регнум. В России 22 июня отметили скорбную дату в истории страны: 80-летие начала Великой Отечественной войны. Это событие отразилось на проведении памятных мероприятий в течение года. В Чувашии в 2021 году не только вспоминают день начала войны, но и трудовой героизм народа при строительстве в 1941—1942 годах Сурского и Казанского оборонительного рубежей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из личного архива «Война». Автор — заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина. Оргалит, масло 112х120. Находится в собрании Новочебоксарского художественного музея

В рамках данных памятных событий запускается чувашский проект «Онлайн-выставка одной картины». Будет опубликован цикл работ заслуженного художника Чувашии Оксаны Кокориной, посвящённый Великой Отечественной войне. Ранее картины экспонировались в музее-заповеднике Сталинградская битва.

Открывает военный цикл картина «Война».

"Женщина с аккордеоном — это образ войны. Она провожает воинов на смерть. Символ хлеба и гранёного стакана говорит о неизбежности смерти, ведь война вне зависимо от того, по чьей вине началась, влечёт смерть с обеих сторон», — говорит Оксана Кокорина.

Отметим, что осенью в Чувашии пройдёт художественная выставка, посвящённая трудовому героизму строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.