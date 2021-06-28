Москва, 28 июня, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Свыше 46,6 млрд рублей на новые пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от восьми до 17 лет, выделило правительство России из своего резервного фонда. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дитя

«Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 1 июля текущего года оформить получение таких выплат можно будет на портале государственных услуг.

Кроме того, отмечается, что постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Помимо того, уточняется, что спецвыплаты женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной ситуации, будут составлять около 6,3 тыс. рублей (половина прожиточного минимума по региону). В текущем году такая поддержка будет оказана более чем 400 тысячам женщин.

«Специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем составляет около 5,5 тысячи рублей в месяц», — также говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти цели выделено 36 млрд рублей и до конца 2021 года ее будут получать родители более чем одного млн детей.

«Председатель правительства поручил министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский разъяснил, как родители могут получить выплату в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком.