Москва, , 00:04 — REGNUM В России с 1 июля вступил в силу закон об электронной системе учета древесины и пиломатериалов, сообщает ИА REGNUM. До этого полгода система работала в режиме пилотного тестирования.

Сведения о каждой заготовленной партии леса будут вноситься в систему ЛесЕГАИС. Там же будут делать отметки о том, что бревна доставили на склад, отправили на лесопилку или продали.

При заключении сделок с древесиной система будет автоматически проверять легальность ее происхождения. Если возникнут какие-либо подозрения, оформление документов на куплю-продажу будут заблокировано.

Кроме того, закон предписывают проводить фотофиксацию результатов осуществления мероприятий по сохранению лесов, в том числе результатов выполнения работ по охране (за исключением работ по тушению лесных пожаров), защите, воспроизводству лесов, лесоразведению — с использованием специального программного обеспечения, интегрированного с ЛесФГИС и позволяющего в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы РФ установить координаты места и время осуществления мероприятий.

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