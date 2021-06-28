Киев, , 10:26 — REGNUM В случае возникновения вооруженного конфликта Украины с Россией, Киеву не стоит ожидать помощи от Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 28 июня заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире телеканала «НАШ».

По мнению генерала СБУ, участие Украины в совместных с США учениях Sea Breeze в Черном море можно считать бонусом за отказ в принятии страны в НАТО.

«Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России», — сказал он.

При этом Вовк указал, что он увидел сигнал после встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы должны четко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед как Россия, то мы в НАТО не будем», — отметил генерал СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что жители России, а также республик Донбасса не смогут приобретать землю на Украине.