Сеул, , 10:25 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон назначен новым послом Южной Кореи в Великобритании. Об этом 28 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, многолетний опыт Ким Гона в дипломатической деятельности и навыки помогут в развитии отношений между Селом и Лондоном.

Известно, что на должность замглавы МИД Южной Кореи назначен Ё Ын Бэ, ранее занимавший пост советника премьер-министра по внешней политике.

Между тем, специалист в сфере многосторонней и общественной дипломатии Чан Чжэ Бок назначен послом в Индии. А представитель отдела по делам зарубежных соотечественников Южной Кореи Пён Чхоль Хван — генеральным консулом в Санкт-Петербурге.