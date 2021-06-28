Калуга, 28 июня, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Около 134 тысяч договоров страхования заключили жители Калужской области в первом квартале 2021 года. Лидирующие позиции в страховании держит ОСАГО (около 65 тысяч договоров против 62 тысяч в 2020 году). ОБ этом 28 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Cbr.ru/kaluga Лидирующие позиции в страховании держит ОСАГО (около 65 тысяч договоров против 62 тысяч в 2020 году)

Из-за расширения ипотечного кредитования и возможности оформить страховой продукт в банке на 6% выросло число договоров страхования жизни. При оформлении жилищного кредита обязательной является страховка на недвижимость, при этом банки предлагают заемщикам и другие добровольные виды страхования, такие, как страхование жизни и здоровья заемщика, титульное страхование, страхование финансового риска, страховка от потери работы. Банк имеет право повышать процентную ставку при отказе клиента от дополнительного страхования. Также растет число калужан, которые используют как инвестиционный инструмент программы накопительного страхования жизни.

«Общая сумма страховых выплат населению Калужской области в первом квартале составила 658 млн рублей. При этом наибольший вес по выплатам занимает страхование жизни, увеличившись по сравнению с началом прошлого года в 2,5 раза», — отметила Лариса Захарова.