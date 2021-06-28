Москва, 28 июня, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Семьи в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе быстрее других жителей российских регионов смогут накопить на типовую квартиру в своих субъектах. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднем накопить на квартиру можно за 1,1 года, в Магаданской области — 1,6 года, Ненецком АО — 2,8 года, Югре — 3,3 года, Мурманской области — 3,4 года.

Дольше всего копить на квартиру придется в Севастополе — 15,9 года, Кабардино-Балкарии — 15,1 года, Крыму — 14 лет, Чечне и Алтайском крае — по 13,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.

Напомним, что после введения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали расти. Звучали предложения, в том числе и от Банка России, а также ряда губернаторов, что программу льготной ипотеки надо сворачивать. Однако, учитывая социальную значимость этой программы, было решено её продлить, немного изменив условия.

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