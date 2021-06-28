28 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter долгожданный уход в отставку министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, связанный с тем, что он нарушил ограничения, введённые из-за COVID-19.

Джейн Спай, , 10:53 — REGNUM 26 июня министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ушел в отставку после нарушения правил социального дистанцирования, зафиксированного на камеру. В сети появились фотографии, на которых видно, как бывший министр целует свою помощницу Джину Коланданджело.

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В своем Twitter-аккаунте Хэнкок заявил: «Я понимаю, на какие огромные жертвы шли все люди в этой стране, на которые вы шли. И те из нас, кто создает эти правила, также обязаны им следовать, именно поэтому я должен уйти в отставку. Я хочу поблагодарить людей за их невероятные жертвы и за то, что они делали. Все, кто работает в национальной службе здравоохранения и в сфере социальной помощи, все, кто вовлечен в программу вакцинирования, и, честно говоря, все в этой стране, кто принял вызов за последние 18 месяцев. Я очень горд тем, что мы сделали для защиты национальной службы здравоохранения на пике, для доведения выпуска вакцины до одного из самых быстрых в мире». Бывший министр также сказал, что он продолжит поддерживать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и что он верит в скорый выход страны из пандемии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Number 10

Борис Джонсон заявил, что ему жаль принимать отставку Мэтта Хэнкока.

«Представьте себе. Государственный деятель берет полную ответственность за свою безответственность и увольняется», — написал @PoliticalPrada.

Среди пользователей до сих пор есть те, кто не считает, что отставка Хэнкока на самом деле необходима. Некоторые их них называют несоблюдение правил небольшим проступком.

«Я думаю, что необязательно было увольняться, никто не идеален, все делают ошибки. Если бы каждый человек увольнялся после того, как он совершил ошибку, весь мир был бы безработным навсегда», — считает @RogP16.

Некоторые комментаторы отметили, что бывший министр не извинился перед своей семьей, но извинился перед общественностью за нарушение правил.

«Тот факт, что он не извинился за то, что он опозорил и унизил свою жену и детей, громко говорит о том, какой он человек», — написал @StoneMania_.

«Наверное, он сделает это лично, вы так не думаете? Не все должно быть сыграно на вуайеристскую публику», — ответила @SaraDaw69372044.

Большинство пользователей поддержали решение Мэтта Хэнкока, они призывали его к такому действию вместе с представителями политических партий с момента публикации фотографий.

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В комментариях также отметили, что Хэнкок уволился не из-за того, что он нарушил правила, а из-за того, что его поймали.

«Это не причина, по которой ты ушел в отставку, ты уволился, потому что тебя поймали», — считает @iihtishamm.

«Это разве не случалось недели/ месяцы назад? Почему ты не ушел еще тогда, если это связано с соблюдением правил?» — поинтересовался @redpmac.

«Уволился, потому что его поймали на измене и нарушении правил, не потому что он нарушил эти правила. Если не было бы слива, я уверен, он бы продолжил, будто бы ничего и не произошло», — добавил @Mr_Jay_T_.

Мэтт Хэнкок нарушает социальную дистанцию Цитата из видео на YouTube

Ряд пользователей обратил внимание на более важные проблемы, чем поведение бывшего министра — статус помощников при правительственных структурах и безопасность в офисах британского правительства.

«Есть более обширные проблемы, которые нужно решить. Очередная проблема включает помощников. Необходимо полное определение статуса и функций этих помощников. Кто принимает их на работу и на каких условиях? Кто платит за них? Какие у них есть возможности? Каков их статус безопасности? Еще, была камера в личном офисе министра. Кто ее туда установил? Зачем? Есть ли такие же камеры в офисах других министров? Есть ли угроза национальной безопасности?» — спросил @HadfieldDon.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что увольнение Мэтта Хэнкока не закрыло проблему, и теперь Борису Джонсону и новому министру здравоохранения придется ответить на множество вопросов.

Напомним, новым министром здравоохранения Великобритании назначен Саджид Джавид, который занимал правительственные должности при последних трех премьер-министрах Великобритании, включая Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй и Бориса Джонсона.