Ярославль, 28 июня, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Кировском районе Ярославля сотрудница полиции уберегла 64-летнюю женщину от перевода денег мошенникам. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.

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В течение дня женщине поступило несколько звонков от неизвестных, которые представлялись сотрудниками полиции. Звонившие пытались убедить жительницу оформить кредит на 500 тысяч рублей для того, чтобы отменить несанкционированную заявку на получение другого кредита, поступившую якобы от лица женщины.

«Потерпевшая в одном из банкоматов г. Ярославля совершила перевод на сообщенный мошенниками «безопасный счет» в размере 375 тысяч рублей. А далее, следуя указаниям преступников, перешла к другому банкомату, где перевела еще 45 тысяч рублей на неизвестные счета», — сообщили в пресс-службе МВД.

В этот момент женщину заметила майор полиции Наталья Кирсанова, которая убедила женщину не переводить деньги, хотя та не сразу поверила сотруднику в форме.

«Женщина несколько раз уходила от банкомата, а затем возвращалась с новыми указаниями по телефону. Но инспектору все-таки удалось убедить потерпевшую позвонить в банк, и по ее заявлению настоящей службой безопасности банка движение денежных средств было приостановлено, перевод в размере 375 тысяч рублей не дошел до мошенников», — пояснили в МВД.

Сейчас следственный отдел ОМВД России по Кировскому району возбудил по этому факту уголовное дело.