В Ярославле сотрудница полиции спасла пенсионерку от мошенников
Ярославль, 28 июня, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Кировском районе Ярославля сотрудница полиции уберегла 64-летнюю женщину от перевода денег мошенникам. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.
В течение дня женщине поступило несколько звонков от неизвестных, которые представлялись сотрудниками полиции. Звонившие пытались убедить жительницу оформить кредит на 500 тысяч рублей для того, чтобы отменить несанкционированную заявку на получение другого кредита, поступившую якобы от лица женщины.
В этот момент женщину заметила майор полиции Наталья Кирсанова, которая убедила женщину не переводить деньги, хотя та не сразу поверила сотруднику в форме.
Сейчас следственный отдел ОМВД России по Кировскому району возбудил по этому факту уголовное дело.