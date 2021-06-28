Куала-Лумпур, 28 июня 2021, 10:12 — REGNUM Власти Малайзии продлевают карантин в стране после 28 июня, чтобы ограничить распространение COVID-19, сообщает CNN Indonesia.
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Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что меры не будут смягчены до тех пор, пока прирост новых случаев SARS-CoV-2 не упадет ниже 4000.
Ранее власти заявляли, что три крупных города Малайзии намерены достичь коллективного иммунитета в августе 2021 года.
Правительство Малайзии собирается объявить о более всесторонней помощи всем общественным группам.
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