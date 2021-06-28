Куала-Лумпур, , 10:12 — REGNUM Власти Малайзии продлевают карантин в стране после 28 июня, чтобы ограничить распространение COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что меры не будут смягчены до тех пор, пока прирост новых случаев SARS-CoV-2 не упадет ниже 4000.

Ранее власти заявляли, что три крупных города Малайзии намерены достичь коллективного иммунитета в августе 2021 года.

Правительство Малайзии собирается объявить о более всесторонней помощи всем общественным группам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии за сутки выявлено более 6000 случаев заражения коронавирусом