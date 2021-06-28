Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Начались заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3. Об этом сообщили 28 июня в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи». Испытания проходят на морских полигонах Балтийского флота, их планируется завершить ко Дню Военно-морского флота России, который в этом году приходится на 25 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Подлодка «Магадан» во время спуска на воду в марте 2021 года

Как пояснили судостроители, в ходе испытаний будет замерен уровень шума подлодки, проект которой на Западе называют «чёрная дыра» из-за его малошумности. Также будут измерены магнитные поля корабля, лодка пройдет скоростные, маневренные, глубоководные испытания. Проверят гидроакустику корабля, комплексы радиолокации и связи, энергетическую установку и систему обеспечения жизнедеятельности.

Как отметили на верфях, в настоящее время на предприятии завершена стыковка четвертой подводной лодки той же серии «Уфа», ее спуск на воду запланирован до конца текущего года.

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Первый подводный корабль серии для ТОФ, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ России 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота РФ 24 октября 2020 года.