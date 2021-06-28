Киев, , 10:13 — REGNUM Жители России, а также республик Донбасса не смогут приобретать землю на Украине. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Дом».

"В законе [о продаже земли] есть ограничители — есть запрет на покупку земель со стороны «агрессора» и «террористических организаций», — сказал он.

Чиновник добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и другие госструктуры Украины будут отслеживать попытки обойти данные ограничения гражданами России, ДНР и ЛНР.

«В случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — отметил Высоцкий.

Напомним, что с 2104 года, когда на Украине началась гражданская война, власти страны обвиняют в происходящем Москву, называя РФ «страной-агрессором». Никакие доказательства присутствия российских войск в Донбассе за семь лет конфликта так и не были предоставлены. В действительности Россия способствует прекращению кровопролития, настаивая на выполнении Украиной Минских соглашений.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский рассказал, что власти страны убрали российского артиста Филиппа Киркорова из списка «опасных» лиц, поскольку это может затрагивать коммерческие интересы фирмы, имеющей отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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