Ярославль, 28 июня 2021, 10:07 — REGNUM «Справедливая Россия» в Ярославской области надеется получить три мандата по итогам выборов в Госдуму — два по одномандатным округам и один по партийным спискам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель фракции «СР» в областной думе Сергей Хабибулин.

Анатолий Лисицын
Анатолий Лисицын
Yarregion.ru

26 июня прошёл съезд партии, на котором состоялось выдвижение кандидатов. По 195 округу выдвинут депутат всех созывов Госдумы Анатолий Грешневиков. По 194-му экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

По партийным спискам Ярославская область объединена с Ивановской и Владимирской, список возглавляет Анатолий Грешевиков, на втором месте актёр Николай Бурляев, на третьем — Лисицын.

«Я думаю, что у нас шансы большие взять большинство в Ярославской области с такими лидерами, такими тяжеловесами, которые у нас будут в списке. Программа-максимум у нас 3 мандата. 1 по спискам и 2 одномандатника. И мы настроены, в принципе, на победу. И готовы дать серьёзный бой «Единой России» в Ярославской области», — рассказал Хабибулин.

Справедливороссы говорят, что исход кампании в одномандатных округах во многом будет зависеть от позиции КПРФ.

«Опыт довыборов показал, что у Лисицына намного больше шансов победить единороссов, если мы с коммунистами не будем растаскивать голоса. Сняться просить их, наверное, не имеет смысла. Но, они могут хотя бы нет вести столь агрессивную кампанию и не отнимать голоса у лидеров гонки. Надо понимать, что противник у нас один — это партия власти, которую надо побеждать. И если по партийным спискам я считаю, что да, коммунисты будут вести свою кампанию, то в одномандатном округе надо как-то всё-таки договариваться», — сказал Сергей Хабибулин.

Справедливороссы делают ставку на высокую явку и будут активно призывать ярославцев прийти на выборы.

«Есть боязнь маленькой явки, поэтому основная задача, поставленная и на съезде, как можно больше людей убедить, что если не придут, то опять проиграют и всё останется по-старому. Надо встать уже с дивана и пойти, ногами дойти и проголосовать за своё будущее дальнейшее, а не сидеть дома и говорить «ну всё решено уже за нас», — резюмирует Хабибулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года на довыборах депутата Госдумы в 194 округе единоросс Андрей Коваленко победил эсера Анатолия Лисицына с небольшим перевесом. Экс-губернатор уже был депутатом от «Единой России», однако вышел из партии в 2020 году и примкнул к эсерам.

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