Ярославль, 28 июня 2021, 10:07 — REGNUM «Справедливая Россия» в Ярославской области надеется получить три мандата по итогам выборов в Госдуму — два по одномандатным округам и один по партийным спискам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель фракции «СР» в областной думе Сергей Хабибулин.
26 июня прошёл съезд партии, на котором состоялось выдвижение кандидатов. По 195 округу выдвинут депутат всех созывов Госдумы Анатолий Грешневиков. По 194-му экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.
По партийным спискам Ярославская область объединена с Ивановской и Владимирской, список возглавляет Анатолий Грешевиков, на втором месте актёр Николай Бурляев, на третьем — Лисицын.
Справедливороссы говорят, что исход кампании в одномандатных округах во многом будет зависеть от позиции КПРФ.
Справедливороссы делают ставку на высокую явку и будут активно призывать ярославцев прийти на выборы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года на довыборах депутата Госдумы в 194 округе единоросс Андрей Коваленко победил эсера Анатолия Лисицына с небольшим перевесом. Экс-губернатор уже был депутатом от «Единой России», однако вышел из партии в 2020 году и примкнул к эсерам.
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