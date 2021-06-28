Ярославль, , 10:07 — REGNUM «Справедливая Россия» в Ярославской области надеется получить три мандата по итогам выборов в Госдуму — два по одномандатным округам и один по партийным спискам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель фракции «СР» в областной думе Сергей Хабибулин.

Анатолий Лисицын Yarregion.ru

26 июня прошёл съезд партии, на котором состоялось выдвижение кандидатов. По 195 округу выдвинут депутат всех созывов Госдумы Анатолий Грешневиков. По 194-му экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

По партийным спискам Ярославская область объединена с Ивановской и Владимирской, список возглавляет Анатолий Грешевиков, на втором месте актёр Николай Бурляев, на третьем — Лисицын.

«Я думаю, что у нас шансы большие взять большинство в Ярославской области с такими лидерами, такими тяжеловесами, которые у нас будут в списке. Программа-максимум у нас 3 мандата. 1 по спискам и 2 одномандатника. И мы настроены, в принципе, на победу. И готовы дать серьёзный бой «Единой России» в Ярославской области», — рассказал Хабибулин.

Справедливороссы говорят, что исход кампании в одномандатных округах во многом будет зависеть от позиции КПРФ.

«Опыт довыборов показал, что у Лисицына намного больше шансов победить единороссов, если мы с коммунистами не будем растаскивать голоса. Сняться просить их, наверное, не имеет смысла. Но, они могут хотя бы нет вести столь агрессивную кампанию и не отнимать голоса у лидеров гонки. Надо понимать, что противник у нас один — это партия власти, которую надо побеждать. И если по партийным спискам я считаю, что да, коммунисты будут вести свою кампанию, то в одномандатном округе надо как-то всё-таки договариваться», — сказал Сергей Хабибулин.

Справедливороссы делают ставку на высокую явку и будут активно призывать ярославцев прийти на выборы.

«Есть боязнь маленькой явки, поэтому основная задача, поставленная и на съезде, как можно больше людей убедить, что если не придут, то опять проиграют и всё останется по-старому. Надо встать уже с дивана и пойти, ногами дойти и проголосовать за своё будущее дальнейшее, а не сидеть дома и говорить «ну всё решено уже за нас», — резюмирует Хабибулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года на довыборах депутата Госдумы в 194 округе единоросс Андрей Коваленко победил эсера Анатолия Лисицына с небольшим перевесом. Экс-губернатор уже был депутатом от «Единой России», однако вышел из партии в 2020 году и примкнул к эсерам.

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