Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования прокуратуры и признал информацию на сайте, предлагающем «красивые и романтичные прогулки по крышам исторической части города с опытными руферами», запрещенной к распространению на территории РФ. Об этом 28 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Крыши Петербурга

В ходе проверки суд ознакомился с информацией размещенной на сайте петербургских любителей экстремальных прогулок по крышам Северной столицы и счел, что она формирует «позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг». И это при том, как указали в суде, что руферство, «является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни».

В результате суд требования административного истца удовлетворил. «Решение подлежит немедленному исполнению», — подчеркнули в ОПС.

Отметим, ранее суд признал запрещённым сайт, где предлагались экскурсии по крышам города.