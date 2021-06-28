Москва, , 10:09 — REGNUM Международная конвенция о противодействии использованию IT-технологий в преступных целях разрабатывается с подачи России. Об этом замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил в опубликованном 28 июня интервью РИА Новости.

По его словам, по этому вопросу уже проводятся экспертные дискуссии. Так, в мае прошло первое заседание специального межправительственного комитета.

Предполагается, что принятая конвенция будет одним из стратегических государственных ориентиров в сфере международной кибербезопасности. Миру нужен эффективный универсальный механизм сотрудничества, который бы перекрыл все направления киберпреступности.

«Многие российские предложения связаны с выработкой под эгидой ООН и обеспечением обязывающей реализации принципов и норм международного права, регулирующих деятельность государств в глобальном информационном пространстве», — пояснил Храмов.

Ещё одно важное направление — совершенствование норм международного гуманитарного права, связанных с использованием IT-технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, Храмов также рассказал о подготовке России к подписанию соглашений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с рядом стран.

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