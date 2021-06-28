28 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Авигдор Эскин, , 10:38 — REGNUM 27 июня были опубликованы окончательные результаты выборов в Армении. Партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,91% голосов избирателей», а блок Роберта Кочаряна — 21,9%. Таким образом, правящая партия будет располагать 68 депутатскими мандатами в парламенте из общего числа 107.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти выборы выявили серьезные изъяны в российской медийной машине. Мы не будем обсуждать здесь сейчас достоинств и пороков Пашиняна с Кочаряном. Российское руководство активно работает с Арменией во главе с Николом Пашиняном. При этом в Москве принимают уважительно и доброрасположенно бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Уместно добавить, что после прихода к власти Никола Пашиняна три года назад он вызывал в Москве скептическое отношение не только на телеканалах, но и в Кремле. Тревогу вызывала его политика внедрения в госаппарат кадров, скептически расположенных к союзу с Россией. Судебное преследование Роберта Кочаряна тоже вызвало понятное недоумение. Правды ради надо заметить, что крен в сторону Запада и НАТО наблюдался в Армении в пору президента Сержа Саргсяна значительно больше. Но по неведомым инерционным причинам он представлялся «своим».

Серж Саргсян President.am

После осенней войны за Карабах отношения с Пашиняном заметно улучшились. Важно подчеркнуть, что Кремль, МИД России, а также Госдума с СФ признали результаты выборов в Армении немедленно и безоговорочно.

Непредвзятый взгляд на медийное поле России в контексте выборов в Армении приведет нас к печальным выводам: практически все российские СМИ вводили в заблуждение своих потребителей и также российских руководителей.

Так, опрос, опубликованный РИА Новости в день выборов, давал партии Кочаряна 32%, а Пашиняну — всего 24%. Этот прогноз был опубликован Маргаритой Симоньян в день выборов.

«Коммерсантъ» выдал несколько иные цифры накануне выборов: 24,1% — за блок Кочаряна и 23,8% за партию Пашиняна.

Даже столь опытный человек в делах армянских, как Константин Затулин, говорил с уверенностью о победе Кочаряна всего за пару дней до выборов

Сразу после закрытия избирательных участков ас российских СМИ Арам Ашотович Габриэлянов написал в своем телеграм-канале: «Пришли данные экзитполов российских структур. Они принципиально не давали мне данные до окончания выборов. «Армения» — 41; «Гражданский договор» — 21; «Процветающая Армения» — 10; «Честь имею» — 7».

Мы не находим не одного прогноза в российских СМИ, в котором были бы представлены прогнозы, приближающиеся к реальному раскладу. Мы можем обнаружить в соцсетях одного или двух российских знатоков Армении, сохранявших осторожность. Но общая картина одноцветна.

Выборы в Армении Владислав Фальшивомонетчик

Сбой был не только в умении выявить фаворита. На протяжении нескольких месяцев велась систематическая пропаганда против Пашиняна. Мы пишем это не в оправдание и не в укор, но указываем на возможность, что агитация за Роберта Кочаряна в российских СМИ привела к обратным результатам. Усилия были приложены немалые. Тут и Познер поработал, нередко выступал против Пашиняна Владимир Соловьев вместе с участниками его передач. Особенно показательно выступление влиятельного Сергея Кургиняна незадолго до выборов. Он представил ситуацию так: «Кочарян или смерть!» и заодно сообщил, что азербайджанский спецназ уже находится в Ереване для помощи Пашиняну. Сколько голосов принес он таким образом партии Пашиняна?

Можно вспомнить, как сразу после прихода к власти Пашиняна на государственном радио прозвучали призывы известных политиков «потопить в крови» и «пусть катятся колбаской, а дружить — с Азербайджаном». Можно добавить, что сейчас, сразу после выборов, официальные и говорящие выражали тревогу в связи с фальсификациями и предрекали кровь. И все это не отдельные голоса, а преобладающие и при полном отсутствии предоставления слова и поддержки другой стороне. Но ведь работать придется сейчас снова с правительством Пашиняна. Так зачем и для чего все это было?