Варшава, 28 июня 2021, 09:46 — REGNUM Польша была выбрана новым председателем Группы стран, являющихся ядерными поставщиками. Об этом 28 июня сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач на странице в соцсети Twitter.
«Польша получила поддержку всех 47 государств, объединенных в Группе ядерных поставщиков, и теперь станет её председателем. Спасибо за единодушную поддержку», — отметил дипломат.
Председательство Польши продлится в течение ближайшего года.
Напомним, Группа ядерных поставщиков (Nuclear Suppliers Group, сокр. NSG) — это международное объединение, в которое входит 48 государств, в том числе Россия. Объединение создано для того, чтобы минимизировать риски распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом материалов, оборудования и технологий.