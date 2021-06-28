Варшава, , 09:46 — REGNUM Польша была выбрана новым председателем Группы стран, являющихся ядерными поставщиками. Об этом 28 июня сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач на странице в соцсети Twitter.

«Польша получила поддержку всех 47 государств, объединенных в Группе ядерных поставщиков, и теперь станет её председателем. Спасибо за единодушную поддержку», — отметил дипломат.

Председательство Польши продлится в течение ближайшего года.

Напомним, Группа ядерных поставщиков (Nuclear Suppliers Group, сокр. NSG) — это международное объединение, в которое входит 48 государств, в том числе Россия. Объединение создано для того, чтобы минимизировать риски распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом материалов, оборудования и технологий.