Сан-Хосе, , 09:41 — REGNUM Занимавшая с 2002 года по 2006 год пост вице-президента Коста-Рики Линет Саборио побеждает в праймериз Партии христианского социального единства. Об этом сообщает Prensa Latina.

Согласно предварительным данным подсчётов праймериз, Линет Саборио набирает 56,59% голосов, Эрвен Мас — 24,46%, а Педро Муньос — 18,95%. При этом в партии признают, что расклад вряд ли поменяется.

В штабе Саборио уже начали праздновать победу в праймериз.

«Пора праздновать. Эта победа не моя, она каждого из вас и от самого сердца. Спасибо! Коста-Рика сегодня начала новый курс», — написала Саборио в своём аккаунте в Twitter.