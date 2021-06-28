Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Президент США Джо Байден не поедет в Японию на Олимпийские игры, но может отправить вместо себя супругу Джилл. Об этом сообщает японская газета Yomiuri, ссылаясь на источники.

Предполагается, что Джилл Байден примет участие в церемонии открытия Игр, а также встретится с главой японского правительства Ёсихидэ Сугой. Визит супруги американского президента призван показать, как Токио важен для Вашингтона, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Летняя Олимпиада 2020 года в Токио была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования продут с 23 июля по 8 августа без болельщиков-иностранцев.

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