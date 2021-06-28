Тартус, Сирия, , 09:29 — REGNUM В ходе учений в Средиземном море пять кораблей ВМФ России успешно отразили атаку условного противника, а также провели тренировку сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 июня сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчёты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», — рассказали в российском Минобороны.

Также там подчеркнули, что во время учений было уделено особое внимание «противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника».

Кроме того, по замыслу маневров, экипажи российских кораблей, включая ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», вместе с подлодками «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Помимо этого, указывается, что экипажами самолетов МиГ-31к, которые имеют возможность применять новейшие российские гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», были выполнены очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря. При этом также учебные полеты провели дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Северной Осетии и Дагестане прошли масштабные специальные учения с подразделениями Южного военного округа (ЮВО) по радиоэлектронной борьбе (РЭБ).