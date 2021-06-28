Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Власти Петербурга пересмотрели порядок перехода на новую модель транспортного обслуживания населения с тем, чтобы сделать анонсированную реформу общественного транспорта поэтапной.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

Ранее сообщалось, что реформа, а с ней и новая маршрутная сеть, будет целиком запущена 15 июля 2022 года. Теперь же городской комитет по транспорту объявил, что переход на новую модель состоится постепенно — в течение четырех месяцев, начиная с апреля 2022 года.

«Дело в том, что небольшие транспортные предприятия не имеют возможности приобрести, оснастить и ввести в строй крупную партию автобусной техники для начала работы по нескольким маршрутам», — объяснили в комтрансе. Перевозчики обязаны предоставить автобусы за 30 дней до начала выполнения работ по контракту.

Еще одной причиной для разбивки реформы на этапы стала необходимость подготовки транспортной инфраструктуры — остановок, мест для стоянки и разворотов транспорта, газовых заправок для автобусов на газе и так далее.

Таким образом на первом этапе реформы (в апреле 2022 года) действующие маршруты продолжат работать с полным сохранением трассы следования, с использованием новых автобусов. На втором этапе (в июне 2022 года) будут запущены уже новые маршруты или маршруты с изменением трассы, с готовой инфраструктурой. На третьем этапе (в июле 2022 года) будут задействованы новые маршруты или маршруты с изменением трассы, инфраструктура для которых будет готова к июлю 2022 года. На маршруты третьего этапа выйдут почти 1300 автобусов.

В процессе реформы к июлю 2022 года 347 автобусных маршрутов Петербурга начнут работать по новым условиям. На эти маршруты в общей сложности выйдут 2800 новых современных автобусов.