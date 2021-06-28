Киев, , 09:37 — REGNUM Западные страны должны безоговорочно поддержать членство Украины в НАТО, только это позволит Европе «не потерять Россию в будущем», заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз», — написал он в статье для National Interest.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, предложившие провести саммит ЕС — РФ, не хотят провоцировать или отталкивать Россию. Их подход Яценюк назвал неверным и подчеркнул, что только «лидерство Запада» поможет сдержать Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «немедленно» решить вопрос о вступлении страны в НАТО. По его словам, это связано с тем, что в настоящее время Украина находится «в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь».

По его словам, страна находится в опасности, на кону находится её независимость и помощь альянса нужна именно сейчас. По мнению Зеленского, Украина со временем вступит в альянс, однако всё меньше граждан страны верят в эту возможность.

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