Варшава, , 09:13 — REGNUM 26 июня в Польше состоялся очередной этап снятия социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 28 июня министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции.

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По словам Недзельского, на очередное смягчение санитарного режима повлияли два фактора — выявленных зараженных коронавирусом и увеличивающееся количество вакцинированных в Польше.

Так, с 26 июня увеличены лимита на посещаемость магазинов, гостиниц, ресторанов, театров и кинотеатров, а также мест религиозного культа. Заполняемость данных объектов теперь может составлять 75% от максимально возможного, хотя до этого она составляла 50%. Кроме того, деятельность могут возобновить дискотеки, а в общественном транспорте станут доступными и вовсе 100% мест.

В театрах и кинотеатрах также возобновляется работа кафе и торговых точек со сладостями и закусками. Также расширяются лимиты на посещение фитнесс-клубов, библиотек, детских игровых залов и музеев.

Данный режим будет действовать в Польше до конца лета, после чего правительство будет рассматривать вопрос либо дальнейшее ослабление ограничений, либо их ужесточение (в случае роста заболеваемости).

Как сообщало ИА REGNUM, постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, в Польше продолжается с прошлого месяца. Так, 4 мая в республике открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая возобновили свою работу гостиницы и места общественного питания, однако они пока работают с ограничениями — могут принять не более 50% посетителей от максимально возможного их количества. С 15 мая в стране был снят запрет на появление граждан без защитных масок на открытом воздухе в общественных местах. С 21 мая возобновлена работа театров и кинотеатров с посещаемостью не более 50% от максимального количества мест. С 31 мая школы и иные учебные заведения переведены в обычный режим работы.