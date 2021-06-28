Джакарта, , 09:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил о роли сообщества в предотвращении распространения COVID-19, сообщает Kompas.

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«Наденьте маску, держитесь подальше от толпы. Если у вас есть шанс сделать прививку, делайте её немедленно», — написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали более чем 27 млн человек, а вторую инъекцию — более чем 13 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за границей увеличилось.

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