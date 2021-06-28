Ростов, Ярославская область, 28 июня, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Ярославской области в ночь на 27 июня сгорел музейный комплекс в посёлке Петровское Ростовского района. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Страница Андрея Шатского в Facebook Сгоревший музей в Ярославской области

В частном доме семьи Топорковых находился Музей Ежа Петровича, музей «Славные топоры» и иконописная мастерская. Сама семья из 9 человек проживала там же.

«Загорелся дом около 2.30 ночи , — рассказывает дочь основателя музея Татьяна. — Мы все уже спали, но при этом за полчаса до пожара я была в том месте, где был очаг возгорания, ничего подозрительного не заметила. Нас всех, всю семью из 9 человек с новорожденным ребенком спасла мама, она нас разбудила. Мужчины пытались сдерживать огонь, чтобы он не добрался до газового котла, он представлял серьезную опасность, все ждали приезда пожарных», — рассказала дочь основателей музея Татьяна.

По словам пострадавших, ждать пожарных пришлось долго, огонь почти полностью уничтожил строение. Семья Топорковых обратилась к неравнодушным людям с просьбой о помощи. Помочь пообещал и губернатор.

«При главе Ростовского района уже создан штаб по оказанию помощи Топорковым. Подключились и общественники. Со своей стороны сообщаю — окажем необходимую помощь и разберёмся с причинами пожара. Музей Ежа Петровича радовал десятки и сотни туристов, теперь наша очередь подставить плечо в трудной ситуации», — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сбором помощи пострадавшим занимается ярославское отделение «Российского фонда милосердия и здоровья».