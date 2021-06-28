Сергею Шойгу присвоено звание Почётного гражданина Тульской области
Тула, 28 июня, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Первый выпуск Тульского суворовского военного училища поздравили с завершением обучения министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин 26 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Сергей Шойгу также передал в ТулСВУ на хранение историческое знамя училища.
Сергей Шойгу и Алексей Дюмин поздравили суворовцев с выпуском, вручили им аттестаты об окончании обучения. Шестеро выпусников получили нагрудные знаки «За особые успехи в учении». Большинство выпускников Тульского училища намерены связать свое будущее с армией и планируют поступить в вузы Минобороны России.
«Не сомневаюсь, что вы с честью пронесете по жизни гордое звание суворовца. А привитые в этих стенах качества — верность долгу, ответственность, порядочность, надежность, взаимовыручка — помогут вам стать настоящими защитниками Отечества!» — сказал Сергей Шойгу.
Алексей Дюмин пожелал суворовцам поступить в военные вузы, стать офицерами и служить Родине.
«Вы — хранители и продолжатели славной истории суворовских училищ, лучших военных традиций армии, флота и государства Российского. Сегодня у вас открывается новая страница биографии. Какой бы вы ни выбрали дальнейший путь, уверен: понятия чести и долга останутся с вами навсегда и будут превыше всего», — сказал Алексей Дюмин.
Также 26 июня в доме Дворянского собрания состоялась церемония вручения высшей региональной награды Почетное звание «Почетный гражданин Тульской области». Алексей Дюмин вручил нагрудный знак Почетного звания «Почетный гражданин Тульской области» Сергею Шойгу.
«Это инициатива жителей региона. Именно они обращались в правительство области и ко мне лично с просьбой о присвоении Вам, уважаемый Сергей Кужугетович, этого почетного звания. Суворовское училище, 19 мостов в отдаленных населенных пунктах, центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», комплектование парка «Патриот» — за эти и другие масштабные проекты, реализованные в области благодаря Вашему решению и поддержке, люди выражают вам благодарность», — сказал Алексей Дюмин.
Губернатор Тульской области поблагодарил главу Минобороны России за огромный вклад в развитие Тульской области и поддержку важных для ее жителей проектов, выразил надежды на продолжение сотрудничества по разным направлениям.
«Для меня большая честь быть отмеченным такой значимой наградой. Вижу в ней высокую оценку не только моей работы. Это признание хороших результатов нашей совместной деятельности, направленной на развитие региона, обеспечение его благополучия и безопасности жителей», — ответил Сергей Шойгу.