Тула, 28 июня, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Первый выпуск Тульского суворовского военного училища поздравили с завершением обучения министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин 26 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Сергей Шойгу также передал в ТулСВУ на хранение историческое знамя училища.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Первый выпуск Тульского суворовского военного училища

Сергей Шойгу и Алексей Дюмин поздравили суворовцев с выпуском, вручили им аттестаты об окончании обучения. Шестеро выпусников получили нагрудные знаки «За особые успехи в учении». Большинство выпускников Тульского училища намерены связать свое будущее с армией и планируют поступить в вузы Минобороны России.

«Не сомневаюсь, что вы с честью пронесете по жизни гордое звание суворовца. А привитые в этих стенах качества — верность долгу, ответственность, порядочность, надежность, взаимовыручка — помогут вам стать настоящими защитниками Отечества!» — сказал Сергей Шойгу.

Алексей Дюмин пожелал суворовцам поступить в военные вузы, стать офицерами и служить Родине.

«Вы — хранители и продолжатели славной истории суворовских училищ, лучших военных традиций армии, флота и государства Российского. Сегодня у вас открывается новая страница биографии. Какой бы вы ни выбрали дальнейший путь, уверен: понятия чести и долга останутся с вами навсегда и будут превыше всего», — сказал Алексей Дюмин.

Также 26 июня в доме Дворянского собрания состоялась церемония вручения высшей региональной награды Почетное звание «Почетный гражданин Тульской области». Алексей Дюмин вручил нагрудный знак Почетного звания «Почетный гражданин Тульской области» Сергею Шойгу.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Демин и министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Это инициатива жителей региона. Именно они обращались в правительство области и ко мне лично с просьбой о присвоении Вам, уважаемый Сергей Кужугетович, этого почетного звания. Суворовское училище, 19 мостов в отдаленных населенных пунктах, центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», комплектование парка «Патриот» — за эти и другие масштабные проекты, реализованные в области благодаря Вашему решению и поддержке, люди выражают вам благодарность», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области поблагодарил главу Минобороны России за огромный вклад в развитие Тульской области и поддержку важных для ее жителей проектов, выразил надежды на продолжение сотрудничества по разным направлениям.

«Для меня большая честь быть отмеченным такой значимой наградой. Вижу в ней высокую оценку не только моей работы. Это признание хороших результатов нашей совместной деятельности, направленной на развитие региона, обеспечение его благополучия и безопасности жителей», — ответил Сергей Шойгу.