Ульяновск, , 09:05 — REGNUM В четырёх парламентских партиях определились с кандидатами в Государственную Думу России от Ульяновской области — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и объединённая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», передаёт корреспондент ИА REGNUM по итогам съездов и конференций партий.

На выборах в нижнюю палату федерального парламента на территории Ульяновской области будут два округа: Ульяновский и Радищевский.

В Ульяновском одномандатном округе № 187 планируют баллотироваться депутат Госдумы Владимир Кононов («Единая Россия»), депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области Дмитрий Грачёв (ЛДПР) и Виталий Кузин (КПРФ), депутат гордумы Ульяновска Сергей Моргачев («Справедливая Россия»).

В Радищевском одномандатном избирательном округе № 188 планируют выдвинуться депутаты Госдумы Владислав Третьяк («Единая Россия») и Сергей Маринин (ЛДПР), вице-спикер Заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ), а также руководитель регионального отделения «Справедливой России» Маргарита Баржанова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня КПРФ определилась с кандидатом в губернаторы Ульяновской области: это врио губернатора Алексей Русских. В апреле секретарь ульяновского отделения «Единой России» Василий Гвоздев заявил, что партия готова поддержать Русских на выборах губернатора как кандидата от президента.

Читайте ранее в этом сюжете: КПРФ выдвинула кандидата в губернаторы Ульяновской области