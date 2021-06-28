Курган, , 08:59 — REGNUM Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что нужно жить для Родины так, чтобы любовь к ней была очевидной. Своими мыслями глава Зауралья поделился в своём Instagram-аккаунте.

В качестве примера Вадим Шумков привёл немецкий патриотизм.

«Есть в Берлине улица «Unter den linden» (Под липами). Красивая. И рядом ещё очень много красивых и ухоженных улочек… где каждый камушек, каждый фасад вычищен, ухожен и как бы дышит своей ответной любовью и уважением», — сообщил курганский губернатор.

В чём же измеряется любовь к Родине курганца, который за 40 лет жизни не удосужился покрасить наличники дома, поднять забор или просто хотя бы раз прибраться во дворе, но каждый день упрекает других в непатриотичности, задаётся вопросом Шумков.

«Разве предмет твоей любви не должен выглядеть так, чтобы даже самому непонятливому сразу становилось ясно — эту Родину любят? Может ли человек постоянно бросающий из своего авто мусор на дорогу и в прилегающий лес подтвердить, что он любит эту Родину? Что скажет про любовь к Родине и её природе тот, кто поджигает траву и леса, не заботясь о том, что при этом гибнут сотни животных и птиц, которые в отличие от многих людей не могут бросить своих детёнышей?»— вопрошает глава Зауралья.

И подытожил, что вид Родины, которую любят, сам за себя скажет намного больше о патриотизме людей, чем слова.