Москва, , 08:57 — REGNUM В политике стран Запада прослеживается опасная линия по пересмотру итогов Второй мировой войны и решения Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ» и в журнале «Россия в глобальном мире».

«Запад отказывается поддерживать в ООН российскую резолюцию о недопустимости героизации нацизма, отвергает наши предложения осудить снос памятников освободителям Европы», — написал Лавров.

По его словам, страны Запада пытаются также придать забвению Декларацию ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, инициатором которой был СССР. Эти действия направлены на отвлечение внимания от исторической ответственности за преступления колониализма, сказал Лавров.